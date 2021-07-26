Московские пенсионеры, привившиеся от COVID-19 после 23 июня, получат подарочные наборы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Набор "С заботой о здоровье" смогут получать пенсионеры старше 65 лет, получившие первый компонент вакцины не раньше 23 июня. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

"Москвичи старше 65 лет, которые вакцинировались с 23 июня по 1 октября, имеют право получить коробку "С заботой о здоровье". Важно, что первый компонент вакцины должен быть поставлен не раньше 23 июня", - сказал Филиппов.

Ранее сообщалось, что с 26 июля наборы можно получить в Гостином Дворе, а с 28 июля в 119 стационарных московских поликлиниках. Уточнить адреса пунктов выдачи подарка можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.

В состав коробки входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни: таблетница, приборы для измерения артериального давления и пульса, витамины, медицинские маски и набор косметики по уходу за кожей. Забрать коробку можно в течение месяца с даты введения второго компонента препарата. Для его получения нужно иметь при себе паспорт, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября, выданный в Москве полис ОМС и сертификат на подарочный набор.