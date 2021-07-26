На Иркутской ГЭС шестой раз за июль увеличили пропуск воды из-за высокого уровня Байкала

ИРКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. Росводресурсы приняли решение об увеличении пропуска воды на Иркутской ГЭС с 3 200 куб. м в секунду до 3 300. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"Вечером 26 июля режим сброса воды [на Иркутской ГЭС] будет повышен до 3 300 кубических метров в секунду. Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов", - говорится в сообщении.

В связи с повышением уровня воды в реке Ангаре все оперативные службы в городе привели в полную готовность. Каждые два часа проводят мониторинг уровня воды. По данным на 26 июля, в Иркутске подтопило 31 участок и 19 домов в садоводстве "Елизовский".

Это шестое за июль увеличение пропуска воды на Иркутской ГЭС. До этого гидроэлектростанция работала в режиме 3 200 куб. м в секунду. Увеличение связано с повышенным притоком в озеро Байкал. Станция работает на повышенном пропуске для того, чтобы подготовить Иркутское водохранилище к приему воды в случае дальнейшего роста уровня Байкала. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.