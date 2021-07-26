Кабмин выделил дополнительно почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направило семнадцати регионам 1,44 млрд рублей на выплаты семьям, в которых воспитываются трое и более детей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Речь идет о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребенку не исполнится три года, поясняется в сообщении. Размер выплат зависит от конкретного региона и уравнивается с детским прожиточным минимумом. "В среднем по России он составляет 11,3 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе, отметив, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение.

Дополнительные средства поступят в 17 регионов и позволят обеспечить пособиями еще 12,5 тыс. детей. Как отмечал премьер 22 июля на заседании кабмина, всего в текущем году на такие выплаты из федерального бюджета предусмотрено почти 58 млрд рублей, которые получат родители более полумиллиона детей.