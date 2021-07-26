В Смоленской области при поддержке МЧС развернут три мобильных пункта вакцинации

ТАСС, 26 июля. Три дополнительных мобильных пункта вакцинации от коронавируса откроют в Смоленской области при поддержке регионального управления МЧС, которое предоставит специализированные палатки, оборудованные мебелью и кондиционерами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Мы достигли договоренностей с руководством Главного управления МЧС России по Смоленской области в части открытия в регионе трех дополнительных мобильных пунктов вакцинации - для этих целей будут развернуты специальные палатки, оборудованные мебелью и кондиционерами", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Алексея Островского.

Эта тема обсуждалась во время посещения главой региона Смоленского государственного медицинского университета. В регионе, по данным департамента здравоохранения Смоленской области, на данный момент работают 37 пунктов вакцинации в медучреждениях, а также шесть мобильных пунктов. Островский поручил руководству департамента определить, где именно нужно разместить дополнительные точки.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 23 июля отметил Смоленскую область наряду с Москвой, Тверской, Тульской областями и рядом других регионов, где темпы вакцинации от коронавирусной инфекции выросли в три раза. По его словам, это стало возможным, в том числе за счет увеличения числа стационарных и мобильных пунктов вакцинации.

Ранее власти Смоленской области сообщили о планах завершить первый этап прививочной кампании в полном объеме к 1 сентября, что позволит к октябрю сформировать в регионе коллективный иммунитет. По данным на 25 июля, одним компонентом вакцины привиты 193 909 жителей, что составляет 25,5% от общего числа населения, завершили вакцинацию 126 242 человек, то есть 16,6%.