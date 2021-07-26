В ДНР 28 июля поставят партию вакцины "Спутник Лайт"

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" прибудет в Донецкую народную республику (ДНР) 28 июля. Всего в ДНР ожидают около 86 тыс. доз вакцины, сообщил в понедельник глава республики Денис Пушилин.

"В среду, 28 июля, в республику при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия" прибывает вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", - написал он в Telegram-канале. - Всего ожидается около 86 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Она также в этот период поступает в ряд регионов Российской Федерации".

По его словам, после прибытия вакцина в кратчайшие сроки будет распределена среди прививочных пунктов, оборудованных на базе учреждений здравоохранения в городах и районах ДНР. К оперативному открытию готов 51 пункт, уточнил Пушилин. Глава республики также отметил, что прибытие вакцины позволяет продолжить проведение иммунизации жителей республики, напомнив, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

Пушилин выразил благодарность России за помощь и поддержку республике в борьбе с коронавирусом. "С тех пор как ДНР столкнулась с пандемией коронавируса сдерживать распространение инфекции и бороться с ней нам помогала Российская Федерация. Это поставки дорогостоящего медицинского оборудования, лекарственных препаратов, тест-систем и расходников для проведения ПЦР-исследований. Во многом благодаря этому мы преодолеваем трудности и справляемся с недугом, представляющим угрозу для здоровья наших граждан", - подчеркнул глава республики.

С 1 февраля 2021 года в Донецкой и Луганской народных республиках началась вакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".