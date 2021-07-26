Первая представительница коренных народов Канады вступила в должность генерал-губернатора

ОТТАВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэри Саймон официально вступила в понедельник в должность генерал-губернатора Канады, став первым представителем коренных народов страны на этом посту. Ее инаугурацию транслировал телеканал CBC .

Официальная церемония инаугурации 30-го генерал-губернатора прошла в здании Сената страны в Оттаве. В ходе мероприятия секретарь генерал-губернатора зачитал письмо британской королевы Елизаветы II (Канада является государством в составе Содружества, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии), затем Саймон приняла торжественные клятвы, после чего подписала вместе с премьер-министром страны Джастином Трюдо соответствующий документ о вступлении в свои полномочия.

"Уважаемые гости, представляем вам генерал-губернатора Канады Мэри Саймон", - объявили в зале Сената.

В ходе церемонии выступила инуитская (эскимосская) певица Элизапи с песней Arnaq, исполненной на родном языке, помимо этого были исполнены несколько обрядов коренных народов Канады. Момент вступления Саймон в свои полномочия был встречен 21 артиллерийским залпом. В зале Сената из-за ограничений в свете пандемии коронавируса находилось ограниченное число людей.

73-летняя Саймон является представителем народности инуитов. Она - бывший канадский дипломат и радиожурналист. Работала послом в Дании, а также была представителем канадского МИД по делам Арктики.

Традиционно новый генерал-губернатор назначается британским монархом после консультаций с премьер-министром Канады. Мэри Саймон станет 13-м по счету представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года на фоне скандала с подчиненными. Бывший канадский астронавт Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году.

Назначение Саймон произошло на фоне скандала с обнаружением на территориях бывших школ для детей коренных народов Канады останков более тысячи детей, которые умерли или погибли во время обучения в этих учебных заведениях. Так называемые резидентские школы функционировали более 100 лет, последняя школа была закрыта только в 1996 году.