{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая представительница коренных народов Канады вступила в должность генерал-губернатора

Мэри Саймон является представителем народности инуитов

ОТТАВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэри Саймон официально вступила в понедельник в должность генерал-губернатора Канады, став первым представителем коренных народов страны на этом посту. Ее инаугурацию транслировал телеканал CBC.

На эту тему
Скелеты прошлого. Как Канада пытается примириться со своей историей
Скелеты прошлого.

Официальная церемония инаугурации 30-го генерал-губернатора прошла в здании Сената страны в Оттаве. В ходе мероприятия секретарь генерал-губернатора зачитал письмо британской королевы Елизаветы II (Канада является государством в составе Содружества, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие колонии), затем Саймон приняла торжественные клятвы, после чего подписала вместе с премьер-министром страны Джастином Трюдо соответствующий документ о вступлении в свои полномочия.

"Уважаемые гости, представляем вам генерал-губернатора Канады Мэри Саймон", - объявили в зале Сената.

В ходе церемонии выступила инуитская (эскимосская) певица Элизапи с песней Arnaq, исполненной на родном языке, помимо этого были исполнены несколько обрядов коренных народов Канады. Момент вступления Саймон в свои полномочия был встречен 21 артиллерийским залпом. В зале Сената из-за ограничений в свете пандемии коронавируса находилось ограниченное число людей.

73-летняя Саймон является представителем народности инуитов. Она - бывший канадский дипломат и радиожурналист. Работала послом в Дании, а также была представителем канадского МИД по делам Арктики.

Традиционно новый генерал-губернатор назначается британским монархом после консультаций с премьер-министром Канады. Мэри Саймон станет 13-м по счету представителем Елизаветы II в Канаде. Предыдущий генерал-губернатор Жюли Пейетт покинула свой пост в январе этого года на фоне скандала с подчиненными. Бывший канадский астронавт Пейетт стала генерал-губернатором Канады в 2017 году.

Назначение Саймон произошло на фоне скандала с обнаружением на территориях бывших школ для детей коренных народов Канады останков более тысячи детей, которые умерли или погибли во время обучения в этих учебных заведениях. Так называемые резидентские школы функционировали более 100 лет, последняя школа была закрыта только в 1996 году.

Теги
Канада
В Освенциме почтили память убитых нацистами советских военнопленных
В концлагере Аушвиц-Биркенау в годы войны уничтожили свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции
Читать полностью