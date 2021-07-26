Путин наградил журналистов НТВ почетными грамотами и благодарностями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Журналист Татьяна Миткова и несколько других сотрудников НТВ удостоены почетных грамот и благодарности президента РФ за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Татьяна Миткова, а также ее коллеги - первый замгендиректора НТВ Тамара Гаврилова, корреспондент Сергей Холошевский и руководитель службы выпуска программной дирекции Борис Яшин награждены почетными грамотами президента РФ.

Благодарность президента России объявлена телеведущим Лилии Гильдеевой, Лере Кудрявцевой, Кириллу Позднякову, журналистам Вадиму Глускеру, Елизавете Листовой и некоторым другим сотрудникам НТВ.