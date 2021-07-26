Самозанятые жители Липецкой области смогут взять займы под меньший процент

ЛИПЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Самозанятые жители Липецкой области, заключившие социальные контракты с властями, смогут взять займы на открытие или развитие собственного дела под меньший процент. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Теперь максимальная ставка по займу составит 1,25 ключевой ставки ЦБ РФ против 1,5 - это 8,1% в год", - сказал Артамонов, напомнив, что подобную поправку в условия предоставления займа "Самозанятый" внес областной фонд поддержки предпринимательства.

По словам главы региона, расширилось и целевое назначение займа - теперь, кроме транспорта и оборудования, самозанятые могут приобрести на заемные средства лицензионное программное обеспечение, в том числе оплатить услугу по внедрению, сопровождению и обучению работе с программным обеспечением, а также оплатить необходимые работы и услуги. "Кроме того, залоговая сумма увеличена до 100 тыс. рублей, которую самозанятые, заключившие соцконтракт, могут получить на развитие своего дела без поручителей", - заметил Артамонов.

Он выразил уверенность в том, что малый бизнес является путем к повышению благосостояния каждого человека. "У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти - объяснить населению перспективы и найти инициативных людей", - сказал он.

В пресс-службе областной администрации отметили, что с начала 2021 года социальный контракт заключили 3 тыс. 672 жителя, из них свое дело открыли почти 1,2 тыс. человек. "Доля обратившихся за соцконтрактом на преодоление трудной жизненной ситуации по сравнению с прошлым годом сократилась на 50%", - уточнили в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что система соцконтрактов подразумевает соглашение, которое заключается между малоимущей семьей или одиноко живущим гражданином и центром соцзащиты населения. По условиям такого договора государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки.