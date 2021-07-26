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Предприятия Краснодарского края передали в Сирию 6,7 т гуманитарной помощи

Замгубернатора Игорь Чагаев находится в Сирии в составе делегации региона

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Медикаменты, средства гигиены, моющие средства и продукты питания весом 6,7 т передали в Сирию предприятия Краснодарского края. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщил заместитель губернатора региона Игорь Чагаев.

"Накануне мы совместно с предприятиями края собрали гуманитарную помощь для сирийского народа - медикаменты, гигиеническую бумажную продукцию, моющие средства, продукты питания общим весом 6,7 т", - написал заместитель губернатора.

Чагаев находится в Сирии в составе делегации региона, которая принимает участие в международной конференции межведомственного координационного штаба России на территории республики. Как отметил заместитель губернатора Краснодарского края, в рамках форума запланировали большое количество мероприятий, затрагивающих сферы образования, здравоохранения, восстановления объектов систем жизнеобеспечения, культуры, нефтедобычи, вопросы таможенного сотрудничества.

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СирияРоссияКраснодарский край
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