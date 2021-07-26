В Освенциме почтили память убитых нацистами советских военнопленных

ВАРШАВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники музея "Аушвиц-Биркенау", созданного на месте нацистского концлагеря в Освенциме, зажгли свечи на мемориальном кладбище, на котором похоронены восемь тысяч убитых нацистами советских военнопленных. Об этом в понедельник рассказали представители музея на своей официальной странице в Twitter.

"Зажженные свечи на месте массового захоронения советских военнопленных в концлагере Аушвиц-Биркенау ознаменовали 80-ю годовщину доставки первых групп военнопленных [в концлагерь] летом 1941 года. Их сразу же расстреляли, они не были зарегистрированы в концлагере как военнопленные", - говорится в сообщении.

В публикации в Twitter и на официальном сайте музея также приводятся выдержки из воспоминаний узников лагеря и свидетелей этих убийств. Согласно ним, первые группы "комиссаров" (так называли советских военнопленных в концлагере) были доставлены в Освенцим в июле и августе 1941 года. Сначала бойцы подразделений СС и капо (заключенные, сотрудничавшие с нацистской администрацией) убили группу из 200 - 300 человек в тот момент, когда те работали в гравийном карьере, который располагался рядом с воротами концлагеря. Остальных военнопленных (их точное число авторы не приводят, ссылаясь на недостаточное количество данных) солдаты СС расстреляли во дворе 11-го блока или в гравийном карьере в 100 метрах к западу от лагеря.

История Освенцима

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Смертельный газ "Циклон Б" впервые был применен для массового уничтожения людей 3 сентября 1941 года, когда нацисты умертвили около 600 советских и 250 польских узников концлагеря.

Согласно оценкам исследователей, в Освенцим было депортировано не менее 232 тыс. детей, среди которых было около 216 тыс. евреев, 11 тыс. цыган, 3 тыс. поляков, более 1 тыс. белорусов, несколько сотен русских, украинцев и других. Всего в лагере было зарегистрировано около 23 тыс. детей и несовершеннолетних, из которых в январе 1945 года на территории Освенцима было освобождено чуть более 700.

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Создание музея на месте бывшего лагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма. В 2019 году в музее Аушвиц-Биркенау побывало рекордное число посетителей - 2 млн 320 тыс. человек.