В Петербурге в ближайшие дни откроются фудкорты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Вакцинация сотрудников фудкортов в торговых центрах в Санкт-Петербурге с иностранным гражданством не вызовет задержки в их открытии, ситуация с коронавирусом в городе позволяет открыть их в ближайшие дни при соблюдении мер безопасности, сообщил заместитель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В ближайшие дни мы ждем вакцины от министерства здравоохранения для вакцинации таких организаций, с иностранными сотрудниками. Но это не должно служить серьезным препятствием, потому что таких сотрудников всего 12% (от общего числа работников фудкортов - прим. ТАСС), и даже если на день-два-три это [открытие] отложится, я думаю, что 90-95% предприятий, работающих на фудкортах, не испытают каких-то серьезных сложностей", - сказал Ситов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что на сегодняшний день ситуация позволяет открыть фудкорты в ближайшие дни при соблюдении ими мер безопасности. "Мы рассчитываем по той динамике заболеваемости, которая сейчас идет, то она позволит нам в ближайшие дни открыть фудкорты", - сказал Ситов.

При этом он добавил, что фудкорты смогут работать только при соблюдении мер безопасности, которые властям города предложил сам бизнес. Ранее Ситов сообщал, что бизнес сам предлагал властям стопроцентную вакцинацию сотрудников фудкортов первым компонентом вакцины, обособление зоны продажи и приема еды в торговых центрах, например, установку перегородок, контроль за соблюдением социальной дистанции, регулярные дезинфекции и других. Замглавы комитета отметил, что предложенные бизнесом требования безопасности согласовываются властями Петербурга с Роспотребнадзором.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в действующее с весны 2020 года "антиковидное" постановление правительства города. Согласно им, работа фудкортов в Петербурге приостанавливается. Изменения вступили в силу с 17 июня.

По последним данным, в Петербурге выявили 519 129 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 493 848 человек, умерли 18 910. За последние сутки в городе выявили 1 929 случаев заражения.