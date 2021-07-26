Власти Брянской области пообещали к 2022 году улучшить качество воды в домах жителей

ТАСС, 26 июля. Дома более 18 тыс. жителей Брянской области в 2022 году обеспечат качественным централизованным водоснабжением за счет строительства и реконструкции трубопроводов, артезианских скважин, насосных станций и других объектов инфраструктуры. Работы проводятся по федеральному проекту "Чистая вода" на сумму свыше 363 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Планируемый прирост населения, обеспеченного качественным централизованным водоснабжением [по проекту "Чистая вода"], после ввода объектов составит 18 988 человек", - говорится в сообщении.

В рамках проекта в 2021 году на сумму более 363 млн рублей реконструируют и построят порядка 36 инфраструктурных объектов, в том числе трубопроводов, артезианских скважин, наземных и подземных насосных станций. Работы на 11 их них завершились, 23 объекта введут в эксплуатацию до конца года, еще два - переходящие на 2022 год. Реконструкцию и строительство систем водоснабжения, по информации пресс-службы, в текущем году выполнят в ряде населенных пунктов Брянского, Дятьковского, Новозыбковского, Рогнединского, Суземского, Суражского, Унечского районов. В городе Мглине возведут артезианскую скважину.

В пресс-службе, ссылаясь на данные Министерства строительства и ЖКХ РФ, отметили, что на 1 июля Брянская область занимает второе место в Центральном федеральном округе по реализации программы "Чистая вода". Общий объем финансирования программы в регионе до 2024 года превысит 1,78 млрд рублей, планируется ввести в эксплуатацию 162 объекта водоснабжения, что повисит его качество в домах свыше 97 тыс. жителей.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда".