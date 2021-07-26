Гранты более чем на 8 млн рублей распределили на третьей смене "Территории смыслов"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Участники третьей смены молодежного форума "Территория смыслов" получили в общей сложности более 8 млн рублей в качестве грантов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба форума.

"Для участников очного формата третьей смены "Работать в России" с 24 по 26 июля проходил всероссийский конкурс молодежных проектов. Участниками было представлено 77 проектов. По итогам публичных защит были рекомендованы к присуждению грантовых средств 16 проектов на общую сумму 8,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самый маленький грант в 95 тыс. рублей получил проект "Женщины в науке" по созданию хореографического спектакля. Наибольшие гранты в размере 1,1 млн рублей каждый получили проект "Зоопатруль" по развитию добровольчества и инициатива по развитию спорта "Эпицентр спортивного мастерства".

"Я надеюсь, что у участников третьей смены форума "Территория смыслов" здесь, в "Сенеже", появились новые возможности для раскрытия своего творческого потенциала и знакомства с тем, что сегодня дает Россия: это и образование, и творчество, и новые большие возможности для личностного и профессионального роста и развития", - отметила проректор по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

В свою очередь программный директор форума Матвей Навдаев сообщил, что в ходе смены участники пришли к выводу, что "развитие поколения невозможно без ответственного отношения самого поколения к своей жизни". "Какие бы инициативы ни создавало государство для поддержи молодежи и лучшего старта в жизни, а сейчас мы имеем беспрецедентную поддержку молодого поколения, всегда основополагающим в успехе человека, профессионала, гражданина будет его сила воли, готовность брать и нести ответственность за решения, дела и поступки, его способность учиться, способность держать удар и в конечном итоге способность мечтать, находить свое призвание, делать дело, работать не покладая рук, а еще уважать труд", - подчеркнул он.

"Территория смыслов" проходит с 2015 года, до 2018 года форум проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Седьмой форум "Территория смыслов" стартовал 5 июля и продлится до 12 августа. В программе этого года предусмотрено пять смен, которые будут проходить в смешанном формате. Часть участников находится на площадке форума, а часть подключается дистанционно.