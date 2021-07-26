Власти Калифорнии с августа обяжут вакцинироваться всех госслужащих штата

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Все государственные служащие штата Калифорния, а также сотрудники медицинской сферы будут обязаны пройти вакцинацию от коронавируса в августе, в противном случае их ждет регулярное тестирование.

Ранее аналогичные меры анонсировал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"75% жителей Калифорнии получили как минимум одну дозу вакцины, однако этого недостаточно. Начиная с августа госслужащие и медработники должны предоставить документы о вакцинации или проходить регулярные тесты. Пандемия среди невакцинированных уже наступила и вакцины - это решение", - написала администрация штата в Twitter.

В свою очередь губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что "в Калифорнии будет действовать самая серьезная проверка прохождения вакцинации в США".

По данным Университета Джонса Хопкинса, в самом густонаселенном американском штате жителям было введено 44,6 млн прививок, 20,9 млн человек (53,27%) полностью вакцинированы. При этом число регистрируемых случаев заражения с начала июля выросло более чем в пять раз, большинство жителей штата инфицируются штаммом "дельта".