Роскомнадзор заблокировал сайт genius.com с текстами песен

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал американский сайт genius.com с разборами текстов песен. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что Роскомнадзор неоднократно направлял требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса. В настоящий момент администратор сайта не исполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации - "материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента".

В связи с неудалением в законный срок запрещенной информации, доступ к страницам данного сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ.

"В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису", - заявили в пресс-службе.