В Британии заявили о духе сотрудничества, царившем на встрече по климату в Лондоне

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Встреча министров и спецпредставителей по вопросам климата из 51 страны мира, прошедшая в Лондоне перед запланированной на ноябрь 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго, смогла сблизить позиции государств по ряду направлений, на ней чувствовался дух сотрудничества. Об этом в понедельник заявил председатель предстоящей конференции Алок Шарма, комментируя итоги двухдневных переговоров.

"Мы достигли прогресса за эти два дня, на встрече явно чувствовался дух сотрудничества. Тем не менее, обсуждаемые нами вопросы являются комплексными, и у нас сохраняется ряд разногласий. Мы сблизились по ряду вопросов, но есть ключевые темы, где между нашими позициями наблюдаются различия. Предстоит проделать еще много работы в преддверии COP-26 и в самом Глазго", - отметил Шарма.

Он также рассказал, что по итогам встречи стороны пришли к общему пониманию необходимости поддерживать предельный уровень повышения мировой температуры на уровне 1,5 градуса, в связи с чем на глобальном уровне потребуется сократить финансирование угольной энергетики. Кроме того, представители обсудили механизмы увеличения инвестиций в экологические проекты.

"В контексте финансов я недавно призывал развивающиеся страны опубликовать четкий план по вопросам сбора 100 млрд долларов в год на международное финансирование борьбы с изменением климата с 2020 по 2025 год. Я рад, что [уполномоченный по защите климата при Министерстве охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Йохен] Фласбарт и канадский министр [по вопросам окружающей среды и изменения климата Джонатан] Уилкинсон согласились возглавить этот процесс. Это повлечет за собой необходимую транспарентность и предсказуемость для развивающихся стран и усилит доверие в этом вопросе", - сказал Шарма.

Встреча спецпредставителей по вопросам климата состоялась в Лондоне 25-26 июля. Россию на мероприятии представлял советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.