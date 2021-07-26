В Екатеринбурге планируют восстановить пассажирское движение по озеру Шарташ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Руководство Шарташского лесопарка в Екатеринбурге планирует в течение нескольких лет восстановить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор лесопарка Артур Зиганшин.

Озеро Шарташ площадью 7,4 кв. км находится среди Шарташских каменных палаток - известных на Урале скал из плит матрацевидной формы, образовавшихся в результате выветривания породы, относятся к гранитному массиву, возраст которого - 300 млн лет. Памятник вошел в число 15 живописных мест России по версии сервиса Google Maps - наряду с Севкабель портом (Санкт-Петербург), природным заповедником "Столбы" (Красноярский край), башней Сююмбике (Казань), мостом на остров Русский (Владивосток), Телецким озером на Алтае и другими.

"Обсудили с потенциальным инвестором идею запустить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Предполагается, что будут обустроены несколько пристаней по береговой линии, и посетители Шарташского лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками или просто удобно и комфортно добираться в нужную точку лесопарка по расписанию. <…> Я надеюсь, что в ближайшие пару лет мы сможем воссоздать пассажирское движение на озере Шарташ", - написал он.

Сейчас на территории Каменных палаток идет благоустройство парка, здесь планируют создать оздоровительно-спортивный кластер со спортивными площадками, велодорожками, местами для отдыха горожан и выгула собак.