Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата британско-шведской компании AstraZeneca, следует из государственного реестра лекарственных средств.

В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 [вакцина компании AstraZeneca] и rAd26-S ["Спутник Лайт"], вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст" для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых".

Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и ГК "Медси".

В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.

В мае 2021 года Минздрав РФ отклонил исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" объяснив это отсутствием в заявлении на проведение клинического исследования ряда документов и данных, необходимых для оценки этических и клинических аспектов исследования, а также для характеристики эффективности и безопасности исследуемых препаратов.