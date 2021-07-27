Адвокат Бритни Спирс потребовал передать ее финансы под контроль эксперта

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Новый адвокат певицы Бритни Спирс Мэттью Розенгарт требует передать контроль над ее финансами профессиональному аудитору. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на документы суда.

Розенгарт, который в начале июля взял на себя обязательства по защите певицы в суде, подал ходатайство с требованием отстранить отца Бритни Спирс Джейми Спирса от опекунства, поскольку это отвечает интересам лица под опекой. В качестве встречной меры адвокат певицы требует передать контроль над ее финансами аудитору Джейсону Рубину. Он, в частности, специализируется на судебной бухгалтерии и неоднократно имел дело со случаями передачи обязательств по опекунству.

Как отмечается в ходатайстве защиты, Рубин должен "получить доступ ко всем документам и отчетности, относящейся к финансам [певицы]". Слушания, на которых будет рассмотрен вопрос передачи опекунства, назначены в суде в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на 13 декабря текущего года. Ранее новый адвокат Спирс заявлял о том, что намерен добиваться в суде отстранения ее отца от опекунства над ней.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.