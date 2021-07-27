Бразильский регулятор отозвал разрешение на исследования вакцины Covaxin

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 июля. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору отменило разрешение на проведение клинических испытаний индийской вакцины против коронавируса Covaxin. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Решение было принято после того, как компания Precisa перестала исполнять функции представителя разработчика вакцины [в Бразилии], что не соответствует правилам проведения клинических испытаний в стране", - пояснили в ведомстве. Ранее регулятор принял решение о приостановке национальных испытаний вакцины индийской Bharat Biotech, а также прекратил рассмотрение запроса на ее экстренное использование в условиях ЧС.

В конце июня в Бразилии начался скандал, связанный с закупкой федеральными властями данного препарата. Тогда газета O Estado de S. Paulo, ссылаясь на секретные депеши посольства Бразилии в Индии, сообщила, что первоначальная стоимость препарата составляла $1,34 за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение данного вопроса и сообщали о давлении на них со стороны третьих лиц.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся лидером проправительственной коалиции в парламенте страны. На этом фоне Минздрав страны отказался от закупки препарата.