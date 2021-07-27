Министерство США по делам ветеранов обязало своих медработников привиться от коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Министерство США по делам ветеранов ввело для своих медицинских работников обязательную вакцинацию от коронавируса. Это подтвердил, отвечая в понедельник на вопросы журналистов в Белом доме, президент США Джо Байден.

"Да, [министерство] по делам ветеранов действительно будет требовать, чтобы все работающие [в его медицинских] учреждениях доктора были вакцинированы [от ковида]", - заявил американский лидер.

Министерство по делам ветеранов считается вторым по численности сотрудников после Пентагона ведомством федерального правительства США. В его систему входят 1 255 медицинских центров, принимающих ежегодно порядка 9 млн человек, которые прежде служили в Вооруженных силах США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила в понедельник репортерам, что администрация США пока не приняла решения относительно того, будет или нет в обозримой перспективе ко всем служащим федеральных ведомств предъявляться требование обязательной вакцинации от ковида. Псаки попросили уточнить, изучали ли этот вопрос юристы американского правительства, приходили ли они к выводу, что такое требование стало бы незаконным. "Нет, не было заключения о том, что такое стало бы незаконным. Однако мы на этот счет не приняли решения", - сказала представитель президента США.

При этом она фактически дала понять, что федеральное правительство поддерживает те инициативы частного сектора и других негосударственных структур, которые направлены на расширение числа вакцинированных от ковида в стране, в том числе под угрозой применения в отношении отказывающихся от прививок штрафных мер в виде, к примеру, денежных санкций. По такому пути на днях пошла в том числе Национальная футбольная лига США. "Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране", - отметила Псаки. Она охарактеризовала такие инициативы как "важный фактор" в борьбе с пандемией.

У пресс-секретаря Белого дома также поинтересовались, намерен ли Байден делать дополнительную (бустерную) прививку от ковида. "Мы бы полагались на рекомендации наших экспертов в области здравоохранения, а таких наставлений они в настоящее время не дают", - ответила Псаки.