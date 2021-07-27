Ученые в Приморье зафиксировали рост популяции находящегося на грани исчезновения леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае зафиксировали рост популяции редчайшей крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда. Как сообщает во вторник пресс-служба нацпарка, специалисты насчитали 110 взрослых особей в дикой природе Приморья, что на 10 больше последних подтвержденных данных об их численности.

"На "Земле леопарда" получены новые данные о состоянии популяции дальневосточного леопарда - самой редкой крупной кошки в мире, находящейся под угрозой исчезновения. На сегодняшний день на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов. По мнению специалистов, эти цифры свидетельствуют о стабильном состоянии популяции. Ранее сообщалось, что на юго-западе Приморского края зафиксировано около 100 леопардов", - говорится в сообщении.

Большая часть этих хищников обитает исключительно в России на юге Приморского края. Чтобы определить актуальную информацию, ученые "Земли леопарда" несколько месяцев анализировали данные фотомониторинга за последний год. Установленные в национальном парке более 400 фотоловушек снабжают специалистов терабайтами фотографий с территории общей площадью почти 369 тыс. га. Отобранные фото с леопардами анализировали с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать каждую особь по индивидуальному пятнистому узору.

"Помимо 110 взрослых животных, было зафиксировано 16 котят, однако собственный идентификационный номер и место в базе данных получают только леопарды, покинувшие мать и начавшие самостоятельную жизнь. Показателем состояния популяции считают именно численность взрослых особей", - цитирует пресс-служба сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анну Виткалову.

Российские специалисты также ждут новые результаты фотомониторинга от китайских коллег. Большая часть животных обитает исключительно на российской части ареала либо в трансграничном пространстве, и регистрируется учеными по обе стороны российско-китайской границы. Меньшинство составляют особи, имеющие индивидуальные участки исключительно на территории КНР.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка "Земля леопарда" и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию.