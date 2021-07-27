Кипр изменил эпидемический статус шести стран

Новый недельный реестр деления стран на эпидемические категории, в котором изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) были произведены на основании решения Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, вступит в силу 29 июля.

В этом перечне статус трех стран - Швейцарии, Эстонии и Израиля - понижен с зеленой категории (пассажирам не требуется никаких медицинских документов) до оранжевой (необходим один диагностический тест, пройденный в стране вылета в течение 72 часов до отправки авиарейса).

Еще две европейские страны Дания и Ирландия перешли из оранжевой зоны в красную. Босния и Герцеговина, наоборот, сменила красную категорию на оранжевую.

Начиная с ближайшего четверга в зеленой группе будут находиться 26 стран, в оранжевой - 17 и в красной - 23. Все остальные государства останутся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии, помимо сдачи теста, обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который, впрочем, можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить отрицательный результат.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. На цифровой платформе можно будет узнать о результате теста, который должен будет там появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

От необходимости иметь сертификат о прохождении теста на коронавирус, а также от помещения на карантин и от обязательного прохождения диагностических анализов избавляются пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации либо российским препаратом "Спутник V", либо китайским - Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen. Но это правило действует в том случае, если на руках у путешественников будут сертификаты вакцинации из стран ЕС, ЕЭЗ, а также России, Швейцарии, Великобритании, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Белоруссии, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады, Кувейта и КНР. Но при этом кипрские власти оставляют за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте.