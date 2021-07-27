Уровень Амура у Комсомольска опустился ниже отметки неблагоприятного явления

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Паводковая волна миновала Комсомольск-на-Амуре, уровень Амура у города опустился ниже неблагоприятных отметок. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"По информации Дальневосточного УГМС, по состоянию на утро 27 июля уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре снизился на 7 см. Таким образом, он опустился ниже отметки неблагоприятного явления и составил 449 см", - говорится в сообщении. Опасной для города считается отметка в 600 см, неблагоприятной - 450 см. Как сообщили ТАСС в администрации города, подтоплений на территории нет.

Гребень амурского паводка в настоящий момент смещается у поселения Тахта Ульчского района в сторону лимана. При этом уровень в Амуре у Хабаровска продолжает расти, за прошедшие сутки вода в реке поднялась на 8 см до отметки 383 см. В ближайшие двое суток ожидается дополнительный подъем на 15-20 см. Опасным для города считается уровень в 450 см. "Повышение уровня воды вновь оказывает влияние на островную часть краевого центра. Так, за прошедшие сутки в зону паводка вошли еще два дачных участка. Всего же на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены 15 земельных наделов", - уточняется в сообщении. В Хабаровском районе остается подтопленным один земельный участок в населенном пункте Корсаково-2. Также в зоне паводка остается участок дороги в населенном пункте Гайтер Комсомольского района и отрезок межпоселковой дороги в Амурском районе, соединяющий населенные пункты Амурск и Омми.

Сложная ситуация отмечается также в Верхнебуреинском районе, где из-за резкого повышения воды на горных реках подтопило два поселения, дома, дворы. Вода ушла с населенных пунктов, однако разрушенными остаются девять автомобильных мостов, семь из которых находятся на всем протяжении автомобильной дороги Шахтинск-Софийск. Специалистами краевого Минтранса, дорожных служб проводятся подготовительные работы по их ремонту и строительству. В настоящее время приостановлена работа паромной переправы Чегдомын - Софийск, связывающей поселок с районным центром.

В Хабаровском крае ждут очередную волну паводка. С учетом сбросов на Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари при смещении гребня паводка по территории Хабаровского края в начале первой - конце второй декадах августа ожидается повышение уровней воды до отметок неблагоприятного явления и выше. Согласно обновленным расчетам следующий гребень паводка подойдет к Хабаровску 2-3 августа с отместками 420-450 см, к 9-11 августа у Комсомольска-на-Амуре - 450-500 см.