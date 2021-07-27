Синоптики сообщили, что тайфун "Непартак" движется к Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Тайфун "Непартак" придет в Сахалинскую область из Японского моря в конце рабочей недели. Он принесет первые за месяц осадки и понижение температуры воздуха, сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"Тайфун подойдет примерно в четверг-пятницу. Ожидаются дожди с грозами и понижение температуры воздуха", - рассказали синоптики.

По данным управления, температура воздуха понизится до 23 градусов.

За весь июль в регионе ни разу не было осадков. Исключение - несколько кратковременных и почти незначительных дождей в некоторых населенных пунктах. Также с начала месяца в регионе установилась температура воздуха около плюс 30-35 градусов. В связи с тем, что Сахалинская область является островным регионом и окружена водой, на ее территории наблюдается особенно повышенная влажность. Из-за этого температура воздуха в плюс 30 градусов ощущается человеком в разы хуже, чем в плюс 40 градусов на материке.