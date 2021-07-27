Россияне назвали лучшие города для работы летом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 40% россиян назвали Москву лучшим городом для работы летом, еще треть считают таковым Сочи. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самыми популярными городами для работы в летний период стали Москва (41% голосов), Сочи (30%), Санкт-Петербург (26%), Краснодар (13%), Ростов-на-Дону (7%) и Казань (5%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что респонденты, которые выбрали Москву для работы летом, чаще всего указывали, что их привлекает высокая зарплата (54%), большое количество открытых вакансий (52%) и число сезонных предложений о работе (34%). В Сочи и Краснодаре россияне хотели бы работать в летний период из-за большого количества сезонных предложений о трудоустройстве - 49% и 52% соответственно.

Кроме того, доступность рекреационных ресурсов в Сочи отметили 45% респондентов, а в Краснодаре - 42%. Также жителей России привлекает хороший климат в этих регионах. Это отметили 40% опрошенных о Сочи и 49% о Краснодаре.

Больше половины (51%) опрошенных россиян выбрали Петербург для летней работы из-за большого количества открытых вакансий. Для 46% респондентов решающим фактором является высокая зарплата. А 39% участников опроса отметили также число сезонных предложений работы.

По данным опроса, Ростов-на-Дону привлекает россиян большим количеством сезонных вакансий (50%), хорошим климатом (41%) и доступными рекреационными ресурсами (39%). При выборе Казани главным критерием стала высокая зарплата - это отметили 46%. Еще 38% респондентов хотели бы трудоустроиться в этом регионе из-за большого количества открытых вакансий, а 36% - из-за числа сезонных предложений о работе. Исследование проводилось в июле текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.