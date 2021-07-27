Эксперт в США не исключила риска дальнейших мутаций на базе дельта-штамма коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Ответ на вопрос о том, ждать ли новых, более заразных мутаций на основе дельта-штамма коронавируса, будет получен примерно через полгода. Такую оценку озвучила в понедельник в беседе с ТАСС профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам специалиста, текущая ситуация дает "надежду на то, что вариант "дельта" стабилизируется", то есть сохранит за собой наибольшее распространение. "Если есть вариант с повышенной инфекционностью, и он уже закрепился в популяции, другому варианту уже трудно будет туда зайти", - указала Баранова. В качестве примера она привела ситуацию в США, где дельта-штамм закрепился примерно на 80%, несмотря на близость стран Южной Америки, где "бушуют варианты "гамма" и "лямбда". "Если бы они были способны вытеснить вариант "дельта", это бы уже произошло", - констатировала эксперт.

"Опасность представляет то, что вариант "дельта" может уже на своем фоне приобретать дополнительные мутации, которые еще сильнее испортят его патогенез", - продолжила Баранова. "Если это в принципе может произойти, то это значит, что возможны другие варианты, которые сделают этот вирус еще более инфекционным. А если это невозможно, и "дельта" уже находится на уровне своих инфекционных пределов, тогда можно расслабиться по поводу новых вариантов, потому что старый вариант "дельта" они вытеснить уже не смогут", - подчеркнула она.

По словам Барановой, ответ на вопрос о том, стабилизировался ли вариант "дельта", "будет получен в ближайшие полгода". В случае, если дельта-штамм закрепится в качестве самого распространенного, "антиген в существующих прививках будет заменен" таким образом, чтобы при ревакцинации обеспечивать наибольшую защиту именно от дельта-варианта. Если же последуют дополнительные мутации, "наиболее вероятным", по словам эксперта, вариантом станет "ревакцинация стандартным вариантом вакцины".

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса, который сможет "увернуться" от действия существующих вакцин. По его словам, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию нового коронавируса, но и перезапустить мировую экономику.