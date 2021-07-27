Число убийств в Петербурге снизилось до уровня 80-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Число ежегодно совершаемых в Санкт-Петербурге тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, значительно снизилось за последние десять лет, а по числу совершенных убийств город по итогам 2020 года вернулся на уровень 1980-х годов. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марина Парастаева.

"Можно говорить о том, что за последние десять лет криминогенная обстановка на территории Санкт-Петербурга по совершению тяжких и особо тяжких преступлений, подследственных СК РФ, существенно улучшилась. Если еще в 2011 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 312 убийств, то в 2016 году уже 212, а в 2020-м - 149, что сопоставимо с ситуацией "благополучных" 80-х годов", - сказала она.

Парастаева также отметила, что с 2011 года вдвое сократилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть - со 141 до 63 в 2020 году. Добиться такого результата, по ее словам, удалось за счет эффективной работы по расследованию преступлений, а также из-за профилактических мероприятий.

Первый заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу отметила, что, несмотря на такую статистику, всего в 2020 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано почти 23 тыс. "тяжких и особо тяжких преступлений, что на 37% больше, чем в 2019 году". "Необходимо отметить, что львиная доля данных преступлений - это так называемые киберпреступления, относящиеся к подследственности органов полиции", - сказала собеседница агентства.

При этом, по мнению Парастаевой, такой рост числа киберпреступлений не связан с пандемией. "Правильнее говорить о проникновении интернета и компьютерных технологий во все сферы жизни, их распространении, что неминуемо приводит к тому, что все большая часть преступлений совершается с применением указанных технологий. Причем преступниками используются самые передовые технические наработки, и меры по обеспечению безопасности зачастую не поспевают за ними", - добавила замглавы следственного управления.