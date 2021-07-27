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Ограничения для электросамокатов в Петербурге помогли исключить наезды на детей

С 3 июня не зафиксировали ни одного случая наезда граждан, управляющих электросамокатами, на несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Соглашение властей Санкт-Петербурга с кикшеринговыми компаниями по ограничениям скорости для арендных электросамокатов, которое в начале июня подписали при участии Главного следственного управления СК РФ по городу, помогли полностью исключить случаи наездов на детей и подростков. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель руководителя управления Марина Парастаева.

"Ранее установленные временные запреты и ограничения показали свою эффективность, количество происшествий с электросамокатами на территории города Санкт-Петербурга существенно снизилось. С 3 июня не было зафиксировано ни одного случая наезда граждан, управляющих электросамокатами, на несовершеннолетних", - сказала Парастаева.

Она также напомнила, что временные запреты, установленные в начале июня, в июле стали постоянными. Ранее в комитете по транспорту Петербурга сообщали, что ограничения скорости передвижения на электросамокатах до 20 км/ч введены на всей территории города, при этом до 15 км/ч ограничена скорость в некоторых зонах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов и до 10 км/ч на пяти улицах Кронштадта.

В мае и июне 2021 года следователи СК возбудили несколько уголовных дел после наезда в Петербурге на людей на электросамокатах. В частности, один случай произошел в середине мая на Невском проспекте, где группа молодых людей наехала на мужчину, а затем подрались с ним. Подозреваемые в хулиганстве задержаны и заключены под стражу. Другие уголовные дела возбудили по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности после наезда самокатов на детей в районах города. Также было возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были проведены обыски в компаниях по аренде электросамокатов. Как отметила представитель ГСУ, несмотря на заключение соглашения, расследование данного дела продолжается, "и выводы делать рано".

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