В Минприроды заявили, что количество и площадь лесных пожаров снизились в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Почти 10,9 тыс. лесных пожаров на площади 4,5 млн га произошло в России с начала 2021 года, их число снизилось на 4% по сравнению с 2020 годом, сказал глава Минприроды Александр Козлов, выступая на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, которое во вторник проводит премьер-министр Михаил Мишустин в Южно-Сахалинске.

"Важно, что это не число сгоревшего леса, это именно территория, где были термические аномалии", - отметил министр. "По сравнению с прошлым годом число пожаров и их площадь хоть и незначительно, но сократились. На 4% - число пожаров и на 17% - их площадь", - сказал министр. По его данным, большая часть пожаров приходится на регионы Дальнего Востока, конкретно - Якутию. "Как и в прошлом году, на территорию республики приходится свыше половины площадей, пройденных огнем по стране", - сказал он.

В 2021 году на помощь Якутии в тушении пожаров была выделена "беспрецедентно" большая федеральная группировка. Благодаря этому, в Якутии уже удалось потушить почти в четыре раза больше пожаров, чем за весь 2020 год, сказал министр. Это 468 пожаров на площади 363 тыс. га против 454 пожаров на 96 тыс. га за весь прошлый год.

Если в 2020 году лесные пожары в Якутии составляли 69,5% от площади всех возгораний в России и 78% - на Дальнем Востоке, то в 2021 году этот показатель уже составил 64% и 73% соответственно. Кроме того, в России снижается число труднодоступных пожаров, добавил министр.

При этом Козлов констатировал, что пожары в России в последние годы смещаются за полярный круг, в удаленные и труднодоступные регионы Арктики. Для оперативного реагирования в этом регионе создается межрегиональный лесопожарный центр "Север" на базе аэропорта Черемшанка в Красноярском крае.