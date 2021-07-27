Свердловские депутаты просят присвоить трем городам звание "Город трудовой доблести"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник предложили присвоить городам Серов, Ирбит и Первоуральск звания "Город трудовой доблести".

"Решение принято", - сказала председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

По словам председателя комитета Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаила Ершова, с инициативами о присвоении званий вышли власти городов. Положительные заключения к ходатайству получены от Уральского отделения Российской академии наук.

Серов - город на севере Свердловской области. В 1946 году металлургический завод в городе был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. За время войны на предприятии было выпущено более 45 тыс. тонн феррохрома, рабочие выпускали более 100 марок стали для самолетов, танков и орудий.

В Первоуральск (на данный момент четвертый по населению город в регионе) были эвакуированы более 20 заводов различного профиля. В 1982 году город отмечен орденом Трудового Красного Знамени за "обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне".

В Ирбите во время ВОВ были созданы условия для работы новых заводов и предприятий по выпуску тяжелых мотоциклов, лекарственных средств, бронированного стекла, электродов и полевых кухонь.

О звании

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.