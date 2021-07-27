Вакцинацию на новосибирском авиационном заводе прошли более 2,5 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса на одном из крупнейших авиастроительных предприятий России - Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова (НАЗ им. В. П. Чкалова) - прошли более 2,5 тыс. сотрудников, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

"На заводе Чкалова уже более 2,5 тыс. вакцинированных при общем количестве сотрудников около 5,5 тыс.", - сказал он.

По словам Гончарова, на предприятиях региона работают девять мобильных пунктов вакцинации, что позволяет прививать достаточное количество работников промышленности. В данном случае вакцинация позволяет не допустить появления и распространения очагов коронавируса на предприятиях.

Две недели назад губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что такой очаг был выявлен на одном из предприятий Искитимского района. В связи с этим губернатор, отвечая на вопрос об обязательной вакцинации, отметил, что допустим более жесткий подход руководителей предприятий.

О заводе

Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является единственной в регионе промышленной площадкой, осуществляющей сборку военной авиационной техники. НАЗ основан в 1931 году как завод горного оборудования. В 1936 году завод стал авиационным, в 1937 году на нем построили первый самолет И-16. В том же году завод получил имя легендарного советского летчика-испытателя Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

За годы Великой Отечественной войны было выпущено свыше 15,5 тыс. истребителей Як-7 и Як-9. В послевоенный период предприятием выпускались самолеты МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, Як-28П, а с 1961 года - боевые машины ОКБ П. О. Сухого Су-9, Су-11, Су-15.

В конце 1971 года с заводского аэродрома взлетел первый самолет Су-24, который серийно выпускался до 1991 года и поставлялся на экспорт. Всего предприятие выпустило более 1,2 тыс. самолетов этого типа различных модификаций. В конце 1993 года с аэродрома НАЗ поднялся в небо фронтовой бомбардировщик Су-34.