Глава Приамурья предложил Мишустину скорректировать схему выплат пострадавшим от паводка

ТАСС, 27 июля. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил изменить размер и основания получения федеральных выплат гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий. Свои доводы он привел на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое провел в Южно-Сахалинске премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Орлова, потребность в федеральных выплатах пострадавшим от паводка в регионе составляет 199 млн рублей на 5 176 граждан. На сегодняшний день произведены выплаты в сумме 73 млн рублей на 2 776 человек. При этом условием их получения является не только постоянно проживание гражданина в пострадавшем жилом помещении, но и обязательная регистрация в нем.

"Я хочу отметить: и региональные выплаты, и федеральные выплаты - это одни и те же люди, одни и те же комиссии. Но, повторяю: по региональным выплатам мы уже всю помощь оказали еще неделю назад, а по федеральным выплатам - только сейчас приближаемся к 50%. Что мы предлагаем изменить в действующей системе федеральных выплат. [Есть] два предложения. Первое: исключить требование о наличии обязательной регистрации граждан по месту жительства, так как сделано у нас по региональной программе. Здесь страдают в том числе и интересы несовершеннолетних, которые часто не имеют регистрации по месту своего фактического проживания", - доложил Орлов.

Второе предложение касается установки единого размера финансовой помощи гражданам в связи с повреждением жилого дома без привязки к количеству утраченных вещей первой необходимости.

"Сегодня должна комиссия зайти в дом. Пока в доме стоит вода, туда комиссия зайти не может. Потом комиссия начинает считать вещи, что вызывает большой негатив у жителей. В итоге все это очень сильно тормозит процесс. Мы предлагаем уйти от этого подсчета утраченного имущества, определить единую выплату для каждого гражданина, кто оказался в зоне ЧС", - сказал глава региона.

По его словам, общий ущерб экономике области на сегодняшний день составляет 6,3 млрд рублей. При этом потребность в средствах на восстановление и ремонт поврежденного паводком жилья составляет 2,2 млрд рублей. Получившими ущерб признаны 683 жилых помещения. Орлов также предложил увеличить устаревшую расчетную стоимость компенсации за ремонт жилья с 6 тыс. рублей за кв. метр до 8 тыс. рублей. Соответствующие расчеты направлены в Минфин.