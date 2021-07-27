В Ростове-на-Дону заполнили 94% ковидных коек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июля. /ТАСС/. Загруженность коек в ковидных госпиталях Ростова-на-Дону составляет 94%, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации со ссылкой на ее главу Алексея Логвиненко. При этом власти дополнительно развернули 160 коек.

"Мы увеличили коечный фонд на 160 коек в ковидных госпиталях, их загруженность составляет 94%", - говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной, несмотря на высокие темпы вакцинации населения. "В сутки госпитализируется более 100 человек. Нагрузка на систему муниципального здравоохранения колоссальная", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается изменение возрастных категорий заражающихся коронавирусом людей, более 20% от новых случаев зарегистрировано у граждан с 18 до 45 лет, 9% - у детей.

В июле глава ростовской администрации уже сообщал об ухудшении эпидобстановки по коронавирусной инфекции в городе, а главный санврач области в начале месяца докладывал о еженедельном росте заболеваемости ковидом в целом по региону на 20-30%.

Ежедневно в Ростове-на-Дону регистрируют наибольшее количество случаев заражения коронавирусом среди городов Ростовской области. В последние сутки в городе были выявлены 163 пациента с коронавирусом, а за весь период в Ростове-на-Дону насчитывается 42 085 случаев COVID-19. Стационарное лечение получают 1 472 пациента. Как ранее сообщал Логвиненко, количество вакцинированного населения по отношению к плану превысило 50%.