{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Узбекистане зафиксирован суточный максимум заболеваемости коронавирусом

Предыдущий антирекорд был поставлен 1 августа прошлого года

ТАШКЕНТ, 27 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

На эту тему
Сколько осложнений бывает после ковида? Минимум 203! Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Сколько осложнений бывает после ковида? Минимум 203!

"С начала пандемии в нашей стране был зафиксирован самый высокий суточный показатель заражения коронавирусной инфекцией", - передает Минздрав Узбекистана в своем телеграм-канале. Ведомство сообщает, что 26 июля в стране было выявлено 789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Прежний наивысший показатель заражения коронавирусом был зарегистрирован в Узбекистане 1 августа прошлого года - 774 случая за сутки.

На данный момент в Узбекистане с начала пандемии выявлены 125 784 случая заражения коронавирусом, 120 320 человек выздоровели (871 за последние сутки). За последние сутки умерли шесть больных COVID-19, с начала пандемии число умерших от этой болезни в Узбекистане составило 845 человек.

Теги
УзбекистанПандемия COVID-19
ТАСС в июне возглавил рейтинг цитируемости информагентств в 21-й раз подряд
В компании "Медиалогия" отметили, что агентство сообщало о встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, о пожаре на АЗС в Новосибирске, о пожаре в рязанской больнице, о крушении самолета L-410 в Кемеровской области
Читать полностью