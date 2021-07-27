В Узбекистане зафиксирован суточный максимум заболеваемости коронавирусом

ТАШКЕНТ, 27 июля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

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"С начала пандемии в нашей стране был зафиксирован самый высокий суточный показатель заражения коронавирусной инфекцией", - передает Минздрав Узбекистана в своем телеграм-канале. Ведомство сообщает, что 26 июля в стране было выявлено 789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Прежний наивысший показатель заражения коронавирусом был зарегистрирован в Узбекистане 1 августа прошлого года - 774 случая за сутки.

На данный момент в Узбекистане с начала пандемии выявлены 125 784 случая заражения коронавирусом, 120 320 человек выздоровели (871 за последние сутки). За последние сутки умерли шесть больных COVID-19, с начала пандемии число умерших от этой болезни в Узбекистане составило 845 человек.