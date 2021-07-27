ТАСС в июне возглавил рейтинг цитируемости информагентств в 21-й раз подряд

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Агентство ТАСС 21 месяц подряд, начиная с октября 2019 года, лидирует по цитируемости среди российских информагентств. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия" за июнь 2021 года.

"Лидер рейтинга по цитируемости в СМИ - ТАСС. Агентство сообщало о встрече Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, о пожаре на АЗС в Новосибирске, о пожаре в рязанской больнице, о крушении самолета L-410 в Кемеровской области", - сказано в сообщении компании.

Индекс цитируемости ТАСС составил 15 942,89; "РИА Новости" - 14 163,08; "Интерфакс" - 3 106,61.

Период исследования: 01.06 - 30.06.2021 года. Рейтинг цитируемости в СМИ: основа для построения рейтингов - Индекс цитируемости (ИЦ) "Медиалогии". Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 65 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств.

Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.