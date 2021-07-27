Глава ЕК заявила, что ЕС вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой

БРЮССЕЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Евросоюз достиг своей цели - вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения хотя бы одной дозой к концу июля. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, распространенном во вторник в Брюсселе.

"ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения в Евросоюзе по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели", - сказала она.

Более того, по ее словам, 57% взрослого населения Евросоюза уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса. "Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров. Процесс наверстывания упущенного был очень успешным, но нам нужно продолжать прилагать усилия", - добавила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что "дельта-штамм очень опасен". "Поэтому я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для собственного здоровья и для защиты других. ЕС продолжит предоставлять достаточные объемы вакцины", - заключила фон дер Ляйен.

10 июля председатель Еврокомиссии сообщала, что страны ЕС уже получили достаточное количество доз вакцин, чтобы полностью привить не менее 70% взрослого населения до конца июля. Параллельно со взрослыми в Евросоюзе начали иммунизацию детей и подростков.