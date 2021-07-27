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Пандемия COVID-19

В Израиле впервые с марта выявили более 2 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

В стране COVID-19 в настоящий момент болеют 13 147 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Врачи за истекшие сутки выявили в Израиле 2 112 инфицированных коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения. Это самый высокий показатель суточного заражения с марта 2021 года и новый антирекорд с момента появления в стране штамма "дельта" в июне, отмечает государственное израильское радио Kan.

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Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 13 147 человек, состояние 138 пациентов оценивается как тяжелое, 26 подключены к аппаратам ИВЛ. По данным Kan, более 200 человек из 2 тыс. инфицированных за сутки вернулись из-за границы. Вакцинация израильтян препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава Израиля, к настоящему времени первую дозу получили 5,767 млн израильтян, вторую - 5,32 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно.

Kan отмечает, что данные Минздрава Израиля за период с 20 июня по 17 июля свидетельствуют о снижении эффективности вакцины Pfizer до 39% в профилактике инфицирования штаммом "дельта" коронавируса, но прививка продолжает защищать на 88% от госпитализации и на 91,4% - от тяжелых случаев протекания заболевания. 5 июля Минздрав Израиля сообщил, что, по данным на период с 6 июня, эффективность вакцины в профилактике инфицирования новым штаммом коронавируса снизилась до 64%, но возможности прививки по предотвращению госпитализаций и тяжелых случаев заболевания коронавирусом ведомство тогда оценивало в 93%.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
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