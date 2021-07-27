Мишустин сообщил, что цифровой сервис для пострадавших от ЧС заработает в 2022 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в стране с начала 2022 года планируется ввести в действие цифровой сервис, позволяющий пострадавшим от чрезвычайных ситуаций оперативно оформлять документы для возмещения ущерба.

"К началу следующего года должен заработать сервис, чтобы люди, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, могли быстро и без проволочек оформить соответствующие документы для получения финансовой и иной помощи", - сказал глава кабмина во вторник на совещании в Южно-Сахалинске, посвященном ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Кроме того, отметил Мишустин, на платформе МЧС должна быть создана "единая база данных для управления в чрезвычайных ситуациях". По его словам, необходимо "наладить взаимодействие в цифровом формате со всеми службами, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования со спутников".