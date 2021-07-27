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Пандемия COVID-19

Мишустин призвал обеспечить средствами защиты от ковида граждан, пострадавших от ЧС

Премьер-министр отметил, что правительство готово оказать необходимую финансовую поддержку регионам, но важно обеспечить целевое максимально эффективное расходование этих средств

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил руководителей федеральных ведомств и глав регионов обратить особое внимание на защиту от коронавируса граждан, которые пострадали от наводнений и пожаров и находятся в пунктах временного размещения.

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"Правительство готово оказать необходимую финансовую поддержку регионам, но важно обеспечить целевое максимально эффективное расходование этих средств. Главное - это помощь людям, которые пострадали от пожаров и наводнений. Многим из них приходится оставаться в пунктах временного размещения", - сказал Мишустин на совещании, посвященном ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Глава правительства подчеркнул, что людей, лишившихся жилья и находящихся в пунктах временного размещения, помимо всего прочего, "необходимо обеспечить всеми необходимыми средствами защиты, чтобы снизить риск заражения, в том числе коронавирусом".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДальний ВостокПандемия COVID-19
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