{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за COVID-19 в столице возросло на 98
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. В столице умерли менее 100 человек за день впервые с 26 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По информации штаба, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 623 против 2 629 днем ранее, до 1 493 330.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

За сутки были выписаны по выздоровлении 4 912 человек, всего выздоровели 1 341 106. В настоящее время в городе продолжают лечение 126 919 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Госдуму внесли законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак
В качестве одного из механизмов контроля за расходованием денег предлагается перечисление пособия на "социальный электронный счет", транзакции с которого смогут отслеживаться
Читать полностью