В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за COVID-19 за сутки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве возросло за сутки на 98 против 101 днем ранее, до 25 305. В столице умерли менее 100 человек за день впервые с 26 июня, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных во вторник.

По информации штаба, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 623 против 2 629 днем ранее, до 1 493 330.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

За сутки были выписаны по выздоровлении 4 912 человек, всего выздоровели 1 341 106. В настоящее время в городе продолжают лечение 126 919 человек.