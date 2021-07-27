В ставропольских санаториях реабилитацию после COVID-19 прошли более 10 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Реабилитацию после коронавируса в санаториях региона Кавказских Минеральных Вод прошли более 10 тыс. человек, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Губернатор края поставил задачу активно использовать курортные возможности региона для восстановления здоровья людей, перенесших СОVID-19. С начала года санаторно-курортную реабилитацию в крае уже прошли более десяти тыс. россиян. По информации городов-курортов, Кисловодск, например, принял четыре тыс. человек, Железноводск - три тыс., чуть меньше - Пятигорск и Ессентуки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс процедур по восстановлению организма, переболевшего COVID-19 или после стресса от длительной самоизоляции, в настоящее время предоставляется во всех санаторно-курортных организациях Ставропольского края. Процедуры направлены на укрепление иммунитета, повышение выносливости организма, восстановление нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, рассказали в региональном министерстве туризма и оздоровительных курортов.

По данным управления, на кавминводских курортах впервые внедрена технология реабилитации после коронавируса с помощью подогретой гелиокислородной смеси, которую генерирует аппарат "Гелиокс". Хороший эффект для восстановления легких дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика, спелеотерапия, озонотерапия, климатотерапия. Для неврологической реабилитации и психоэмоциональной разгрузки санатории предлагают курсы физиотерапии, рефлексотерапии, карбокситерапии, массажа, бальнеотерпевтического лечения, гидропатии, гидрокинезиотерапии, лечебной физкультуры. Снять интоксикационную нагрузку после перенесенного заражения и связанного с ним лечения, в том числе антибиотикотерапией, помогает лечение желудочно-кишечного тракта минеральными водами.

"По оперативным данным, с начала года туристский поток в Ставропольский край составил порядка 560 тыс. человек, из них санаторно-курортные учреждения посетили около 300 тыс.", - отметил и. о. министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут, слова которого приводятся в сообщении.