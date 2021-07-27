Имя Юрия Гагарина присвоили иркутской школе, в которой работала его первая учительница

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Имя Юрия Гагарина присвоили иркутской школе № 21, где работала первая учительница космонавта Нина Кондратенкова. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"В год празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос иркутской школе № 21 присвоено имя Юрия Гагарина. Как пояснила директор школы Ирина Кузнецова, факт полета сам по себе примечателен, и мы все им гордимся, но вместе с этим учитель Нина Кондратенкова, которая много лет отработала в этом общеобразовательном учреждении, была первой учительницей Юрия Алексеевича в городе Гжатске Смоленской области", - говорится в сообщении.

Кондратенкова родилась 7 апреля 1924 года в Смоленской области. Профессиональную деятельность начинала в 1945 году в базовой школе при Гжатском педагогическом училище. В классе, которым она руководила, учился будущий космонавт Юрий Гагарин. В 1951 году уехала из Смоленской области. Более 30 лет проработала в Иркутске, в том числе директором школы № 21. Умерла 30 декабря 2013 года.