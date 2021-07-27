Центр "Россия - моя история" на Урале сделал вход бесплатным в юбилей разведчика Кузнецова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Центр "Россия - моя история" в Екатеринбурге объявил день открытых дверей в честь 110-летия со дня рождения советского разведчика Николая Кузнецова. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора центра Дмитрий Калинин.

"Мы объявили сегодня бесплатный вход на экспозицию, <…> подарок на День рождения", - сказал он. Калинин отметил, что жители и гости Екатеринбурга сегодня могут посетить бесплатно не только экспозицию о Кузнецове, но и другие залы, в частности выставочное пространство "Александр Невский. Судьба России". "Ожидаем прямо много народа", - поделился он.

Центр также планирует развивать экспозицию о Николае Кузнецове и в дальнейшем. "Мы планируем <…> делать новые мастер-классы, разрабатывать дополнительные экскурсии, экспозицию. То есть продвигать по полной, в том числе для школьников. <…> Экспозиция должна жить, она будет жить", - отметил замдиректора центра.

Для посещения бесплатной экскурсии необходимо предварительно записаться, позвонив в центр.

Сегодня отмечается 110 лет со дня рождения знаменитого разведчика. Кузнецов родился в 1911 году в селе Зырянка Талицкого района Свердловской области. В 1930-е гг. начал работать в интересах органов госбезопасности. В годы войны был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров. Он собирал информацию, представлявшую ценность для советского руководства.

Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией ряда руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в неравном бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Кузнецову было посмертно присвоено звание героя Советского Союза.