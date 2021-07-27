В СБ выработали новые меры блокировки средств причастных к терроризму организаций и лиц

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности (СБ) РФ выработали дополнительные меры по блокировке средств организаций и лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, подводя во вторник итоги заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совбезе.

"Выработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности мер блокирования (замораживания) денежных средств и иного имущества организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности", - отметили в пресс-службе.

Также "обращено внимание на необходимость своевременного выявления новых механизмов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основанных на непрерывно развивающихся средствах электронных платежей, в том числе с использованием криптовалют".

На заседании были "внесены предложения по совершенствованию федеральной и ведомственной нормативной правовой базы, регламентирующей порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на вскрытие каналов и механизмов отмывания доходов и финансирования терроризма, а также документирования противоправной деятельности и формирования доказательной базы".

По данным пресс-службы, на заседании подчеркивалось, что "вывод из экономики государства финансовых ресурсов, их отмывание и инвестирование в экономики других стран является реальной угрозой экономической безопасности".

"Вместе с тем процесс возврата преступных активов из-за рубежа представляет существенную проблему для правоохранительных органов", - констатировали эксперты Совбеза. По их мнению, решению проблемы "будет способствовать развитие международного сотрудничества и практического взаимодействия компетентных органов, несмотря на имеющиеся различия внутригосударственных правовых основ и юридических процедур по вопросам выявления преступных активов, их замораживания, ареста и конфискации".