Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества во время пандемии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Продажа поддельных сертификатов о вакцинации стала наиболее распространенным видом мошенничества в период пандемии, говорится в сообщении Group-IB, одного из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак.

"Наиболее распространенным видом мошенничества стали предложения о продаже сертификатов о вакцинации - они массово публикуются на теневых форумах, в Telegram-каналах и соцсетях", - отмечается в сообщении.

Как правило, злоумышленники продают сертификат с внесением заказчика в реестр вакцинированных от коронавируса, обещая, что информация о вакцинации будет отображаться на госпортале. Стоимость справки с внесением в реестр вакцинированных варьируется от 3 тыс. до 30 тыс. рублей и изготавливаются около трех недель. Справки попроще - без внесения в реестр - стоят от 1 тыс. до 4,999 тыс. рублей и ее делают в среднем за день. Готовый "сертификат" покупателю обещают прислать курьером или заказным письмом.

"Продавцы "липовых" сертификатов утверждают, что они сотрудничают с частными и государственными медицинскими учреждениями, которые проставляют все необходимые записи и печати, а также заносят данные в систему о "сделанной прививке", чтобы потом информация отображалась на госпортале. Также в сети можно встретить предложения по внесению информации о вакцинации на госпортал без приобретения самого сертификата. Эксперты Group-IB обнаружили несколько Telegram-каналов по предоставлению такой услуги стоимостью от 1,1 тыс. до 4,999 тыс. рублей", - указывают эксперты.

По данным компании, на втором месте по числу обнаруженных объявлений в сети находятся предложения о продаже готовых ПЦР-тестов и тестов на антитела. Как и в случае с продажей сертификатов о вакцинации, большая часть предложений распространяется на теневых форумах и в Telegram-каналах, "хотя подобные объявления можно найти на обычных сайтах и в социальных сетях".

"В большинстве продаются готовые ПЦР-тесты с отрицательным результатом, однако зафиксированы и единичные предложения купить тест с положительным результатом, свидетельствующим о том, что у человека якобы обнаружена коронавирусная инфекция. Купить справку предлагают как на бланке частного, так и государственного медучреждения. Стоимость такого документа составляет от 500 до 4 000 рублей. За дополнительную плату клиенту обещают внесение записей о результате теста в базу данных медицинского учреждения", - уточняется в сообщении.

На третьем месте оказались недавно отмененные QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Специалистами DRP Group-IB были обнаружены десятки телеграм-каналов и несколько публикаций на теневом форуме с предложениями приобрести поддельный QR-код. Стоимость покупки фейкового QR-кода составляла от 999 до 3 тыс. рублей. "Такой QR-код направляет на поддельный сайт госпортала с данными о покупателе и информацией о якобы наличии сертификата вакцинации от коронавируса. Любопытно, что мошенники "идут на встречу" даже тем, кто не хочет по каким-то причинам делать прививку, и предлагают приобрести медотвод", - отмечается в сообщении.