Опрос: каждый пятый россиянин не знает, чем конкретно занимаются пиарщики

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более половины россиян (53%) считают, что пиарщики отвечают за имидж и репутацию компании или человека, более 40% полагают, что для успешной работы в этой сфере важен не диплом, а личностные качества. При этом каждый пятый респондент не знает, чем конкретно занимаются эти люди, свидетельствуют результаты опроса Rambler&Co, проведенного холдингом на своих площадках в преддверии Дня PR-специалиста, который отмечается 28 июля.

"Для каждого пятого пиарщик - неведомый специалист, они не смогли ответить на вопрос, чем конкретно занимаются такие люди. Зато более половины опрошенных россиян (53%) уверены, что PR-менеджер - это тот, кто отвечает за имидж и репутацию компании или отдельной персоны. Для остальных это человек, который: превращает негатив в позитив (8%), мастерски пишет пресс-релизы (7%), общается с людьми 24/7 и не поднимает взгляд от телефона (4%), может организовать любое мероприятие (3%), бесплатно размещает рекламу (2%), знает все и всех (2%) и делает людей счастливыми (1%)", - сообщили ТАСС в холдинге.

Как выяснилось, 62% респондентов знают, что PR-менеджеры работают везде, даже на заводах. Примерно четверть опрошенных россиян (26%) уверены, что пиарщики трудятся исключительно в специализированных агентствах, 10% - только в крупных компаниях, 2% - в малом и среднем бизнесе. Опрос также касался важнейших способностей и качеств пиарщиков. В этой связи опрошенные особо выделили стратегическое мышление и коммуникабельность этих людей (по 15%), умение быстро анализировать информацию (11%), многозадачность, дипломатичность и владение грамотным русским языком - по 10% респондентов. Чуть менее важными россияне признали налаженные связи (9%), стрессоустойчивость (8%), оперативность (7%) и эмпатию (5%).

Что касается оплаты труда такого специалистам, то, по мнению 38% респондентов, эта сумма не превышает 100 тыс. рублей. Почти треть (31%) платили бы PR-менеджеру от 100 до 200 тыс., 9% - от 200 до 300 тыс. 22% россиян оценивают работу пиарщиков в сумму от 300 тыс. в месяц.

Почти треть опрошенных россиян (31%) уверены, что для карьеры в PR важно профильное образование. Однако 41% респондентов считает, что для успешной работы в этой сфере важен не диплом, а личностные качества человека. 17% даже не предполагали, что специалистов по связям с общественностью готовят в вузах, а 11% полагают, что пиарщики берут выпускников любых факультетов.

Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 19 по 25 июля 2021 года. Охват превысил 1,5 млн человек.