В Северной Америке наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции в Северной Америке вновь растут: в США заболеваемость достигла максимума за три месяца, а в Мексике приближается к пиковым значениям января, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В странах Центральной и Южной Америки, за исключением Бразилии, очередная волна постепенно идет на спад, но в целом Западное полушарие остается главным очагом пандемии - там зарегистрировали около 40% всех случаев заражения в мире и почти 50% всех смертей от новой болезни.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии в Америке на данный момент.

США и Мексика

В Соединенных Штатах накануне зафиксировали более 66 тыс. случаев заражения, это максимум за последние три месяца. В конце июня в стране выявляли в шесть раз меньше заболевших, на пике в январе - в 4,5 раза больше. Смертность в США держится на уровне 300 летальных исходов в сутки (против более 4 тыс. на пике).

Соединенные Штаты остаются на первом месте в мире как по числу заразившихся - 34,53 млн, так и по количеству смертей - 610,9 тыс.

В Мексике идет очередной подъем заболеваемости - накануне там зарегистрировали свыше 16 тыс. инфицированных, что стало максимумом за полгода. Ежедневно в стране умирают порядка 300 человек (на пике - более 1,8 тыс.).

По числу заразившихся - 2,75 млн - Мексика находится во второй десятке, а по количеству летальных исходов - 238,6 тыс. - она четвертая.

Бразилия

В Бразилии ситуация остается сложной: число подтверждаемых случаев то снижается до 20 тыс., то превышает 60 тыс. В минувшее воскресенье в стране, по данным ВОЗ, выявили более 108,7 тыс. инфицированных, что стало вторым показателем с начала пандемии. Общее количество заразившихся превысило 19,7 млн (это третье место в мире).

Бразилия остается страной, где смертность из-за коронавируса сейчас выше всего на планете: каждый день там регистрируют 1,3-1,4 тыс. летальных исходов (на пике в апреле - более 4,2 тыс.). По общему числу умерших - 550,5 тыс. - она занимает второе место после США.

Спад в Южной Америке

В Колумбии число выявляемых в сутки случаев снизилось с 33 тыс. в конце июня до 12 тыс. - минимума за три месяца, а смертность за месяц сократилась вдвое - с 700 до 350 летальных исходов в день. По общему количеству заразившихся и умерших - 4,73 млн и 119,1 тыс. соответственно - Колумбия находится в конце первой десятки наиболее пострадавших от пандемии стран.

В Аргентине (4,86 млн заболевших, 104,1 тыс. умерших) с конца мая заболеваемость сократилась почти вчетверо: с более чем 41 тыс. до примерно 12 тыс. случаев в день. Сейчас там регистрируют 250-300 смертей в сутки против почти 800 месяцем ранее.

В Перу выявляют 1,3-1,4 тыс. заразившихся в сутки - в десять раз меньше, чем на пике очередной вспышки в апреле, - и фиксируют примерно 100 летальных исходов, что в восемь раз меньше апрельского показателя. Всего в Перу заразились 2,1 млн человек, из которых умерли 195,9 тыс. На каждые 100 тыс. жителей страны приходится 585 умерших - это самый высокий показатель в мире, вдвое выше, чем в Бразилии, Аргентине или Колумбии.

В Чили регистрируют порядка 1,4 тыс. случаев заражения и 100-110 смертей в день. Общее число инфицированных превысило 1,61 млн, умерли 35,1 тыс. человек. С учетом численности населения смертность в Чили (182 летальных исхода на 100 тыс. человек) примерно соответствует показателям Мексики (183) и США (188).