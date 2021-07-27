В Госдуму внесли законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курганская областная Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Текст документа размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ", - говорится в законопроекте. Такие изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на "социальный электронный счет", транзакции с которого смогут отслеживаться.

"Полагаем, что внесение соответствующих изменений, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в отдельных субъектах РФ, но с учетом количества получателей данного пособия, будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних", - указывают авторы в пояснительной записке.