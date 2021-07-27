Прямые авиарейсы запустили из Оренбурга в Турцию

ТАСС, 27 июля. Прямые авиаперелеты открылись из Оренбурга в Турцию, сообщает правительство региона во вторник.

"Прямой рейс вылетел в Анталью. Первый после возобновления данного направления рейс выполнила авиакомпания NordWind на ВС Airbus. Борт доставил к побережью Средиземного моря 220 пассажиров", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что полетная программа рассчитана до октября 2021 г. С августа к полетам по маршруту Оренбург - Анталья планирует приступить авиакомпания Azur Air.

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. С 15 апреля Россия из-за роста числа заболевших COVID-19 в Турции ограничила полеты в эту страну: количество рейсов было сокращено до двух в неделю на взаимной основе.